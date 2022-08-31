В казахстанском Уральске пятый день не могут справиться с пожаром на мусорном полигоне

31 авг. 17:51

Для ликвидации огня на мусорном полигоне в Уральске завезли 6 тыс тонн земли, передает издание "Мой город".

Как заявил на брифинге замглавы департамента по ЧС Западно-Казахстанской области Рашид Блялов, ликвидация возгорания в Уральске продолжается. По его словам, несмотря на приостановку распространение огня, тление все еще происходит.

"Наши сотрудники обнаружили место розжига кабеля, собранный материал передан в управление полиции Уральска для установления виновных лиц", - сказал он.

Ранее в районе поселка Асан недалеко от Уральска вспыхнул мусроный полигон. В администрации города заявили, что неизвестные для получения цветмета сжигали кабели, но огонь перекинулся на территорию карьера ТОО "Жайык Таза кала", где загорелись сухая трава и кустарники. Далее пламя распространилось на мусор.