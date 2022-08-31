Фейерверки и беспилотники запретили в Крыму

31 авг. 17:46

Власти Крыма запретили использование гражданскими лицами пиротехники и беспилотников на территории республики, такой указ подписал глава региона Сергей Аксенов.

Согласно документу, ограничения вводятся на продажу, распространение и применение пиротехнических изделий, кроме тех, что соответствуют первому классу опасности по техрегламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий". "Ввести ограничения над всей территорией Республики Крым на полеты беспилотных воздушных судов, используемых физическими и юридическими лицами, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, исполнительными органами региона", - сказано в указе.

Аксенов в своем Telegram-канале призвал крымчан на время проведения СВО "воздержаться от использования пиротехники и беспилотников" и выразил надежду на их "сознательность и ответственность".