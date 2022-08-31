Дагестанцы выступили против фестиваля шорт в Махачкале

31 авг. 17:32

Фестиваль шорт, который должен был состояться в кафе "Дом15" в центре Махачкалы, вызвал недоумение среди жителей Дагестана.

Накануне на странице заведения в одной из соцсетей появился пост, который анонсировал проведение данного мероприятия 3 сентября. "Закрываем это лето фестивалем шорт. Фейс-контроль: шортики любой длины", - говорится в тексте.

Однако не все дагестанцы оказались в восторге от такой новости. Противники фестиваля в комментариях высказали свое недовольство, назвав его аморальным и провокационным.

Помимо этого, дагестанский политик Булач Чанкалаев выступил с осуждением данного мероприятия, пообещав обратиться в МВД и Минкульт с просьбой не допустить проведение фестиваля.

Позже стало известно, что кафе "Дом15" проведет 3 сентября "Фестиваль длинных шорт", на котором участникам мероприятия расскажут о самих шортах.