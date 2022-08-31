Баку уличил Ереван в минном терроре

31 авг. 17:25

Противопехотные мины ПМН-Э, запрещенные международным гуманитарным правом, массово обнаруживаются в Лачине. Об этом говорится в совместном заявлении Минобороны и Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

В общей сложности с 15 по 31 августа в Лачинском районе было найдено 1318 единиц мин типа ПМН-Э, выпущенных в Армении в 2021 году, после Карабахской войны.

В заявлении отмечается, что международное гуманитарное право, Оттавский договор 1997 года, запрещают производство, хранение, транспортировку и использование противопехотных мин.

Устанавливая противопехотные мины на деоккупированных территориях, Армения нарушает и требования Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года, открыто выражая тем самым неуважение к мировому сообществу.

"Масштабы минных полей и массовый характер мин, зарытых Арменией, являются воплощением минного террора. Это умышленное преступление против мира и безопасности в регионе, окружающей среды. Тем самым Армения вновь доказывает враждебность намерений", - отметили в Минобороны и ANAMA.