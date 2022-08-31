Боррель: значительный рост въезжающих в ЕС россиян угрожает безопасности

31 авг. 17:21

С июля 2022 года число россиян, въезжающих на территорию стран Европейского союза, значительно увеличилось. Об этом по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Праге заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"С середины июля мы наблюдаем значительное увеличения потока на границе с Россией в соседние страны (ЕС - прим. ред.). Это стало угрозой для безопасности соседних (с Россией) стран", - цитирует его РИА Новости.

Глава европейской дипломатии также отметил, что руководители внешнеполитических ведомств обеспокоены тем, что многие россияне по-прежнему приезжают в отпуск и за покупками в страны Евросоюза "как ни в чем не бывало".