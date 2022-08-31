В Саудовской Аравии женщина отправится на 45 лет в тюрьму за посты в соцсетях

31 авг. 16:58

Подданную Саудовской Аравии приговорили к 45 годам тюрьмы за посты в социальных сетях. Об этом сообщили в саудовской правозащитной группе ALQST.

"ALQST серьезно обеспокоена 45-летним тюремным сроком на основании твитов, вынесенным Нуре аль-Кахтани Специальным апелляционным уголовным судом после того, как она была признана виновной в использовании интернета для нарушения общественного порядка через соцсети", - приводит заявление организации РИА Новости.

Как отмечается, женщину осудили в соответствии с законом о борьбе с терроризмом и киберпреступностью. Руководство Саудовской Аравия пока никак не прокомментировало информацию от правозащитников.