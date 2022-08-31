Власти Ингушетии займутся созданием кемпингов и туристических маршрутов

31 авг. 16:55

Ингушетия в будущем 2023 году получит федеральные субсидии на поддержку проектов в сфере туризма, - сообщили в пресс-службе регионального комитета по туризму.

"Субсидии предусмотрены в рамках реализации федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры", оператором которого выступает Ростуризм", - рассказал представитель ведомства, передает "Интерфакс".

Ингушетия направила в Ростурим две заявки для участия в конкурсе по предоставлению субсидии на поддержку общественных инициатив по развитию внутреннего туризма, и по итогам отбора республике было выделено 184,5 млн рублей, которые будут израсходованы на создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, а также на приобретение кемпинговых палаток и других видов оборудования, используемого для организации ночлега, а также на приобретение оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката, разработку новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей, развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.