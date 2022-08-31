Пальмы Сочи избавят от вредителей

31 авг. 16:37

В Год экологии, который проводится в Сочи в нынешнем 2022 году, власти разработали масштабную муниципальную программу "Охрана окружающей среды", - сообщил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Ростислав Гончаров.

"С начала года на борьбу с вредителями в местном бюджете было предусмотрено более 9 млн рублей. Уже осуществлена обработка свыше 3 тыс пальм. В августе по поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского для завершения необходимых мероприятий из местного бюджета дополнительно выделено еще 20 млн рублей. Всего на муниципальной территории до конца года будет шестикратно обработано почти 7 тыс пальм", - подчеркнул директор, передает "Интерфакс".

Аналогичные мероприятия по сохранению субтропической растительности на своих территориях проводят санаторно-курортные учреждения и крупные предприятия города Сочи, заключая договоры со специализированными организациями.

Восьмимесячный эксперимент по выявлению лучшей методики борьбы с вредителями пальм позволил определить наиболее эффективные и безопасные для окружающей среды препараты, сроки и кратность обработок. Эти рекомендации доведены до всех хозяйствующих субъектов, - отмечается в сообщении.