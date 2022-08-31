Аграрии Минвод в пять раз нарастят сбор винограда

31 авг. 16:22

Аграрии ставропольских Минеральных Вод планируют расширить площади виноградников, что позволит уже в ближайшие два года пятикратно увеличить объем валового сбора винограда, - сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

"В ближайшие полтора года планируется расширение площади виноградников на 26 га, что к концу 2024 года позволит увеличить объем валового сбора винограда в пять раз. Наши вина становились победителями и призерами многих международных и федеральных конкурсов, поэтому уверен, что в будущем при росте производства наши вина легко составят конкуренцию уходящим из России европейским брендам", - рассказал Сергиенко, передает ТАСС.

Сейчас в округе действует пять крупных крестьянско-фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании винограда. Общая площадь их виноградников составляет более 150 га.

"Наши пять хозяйств активно возрождают и развивают дореволюционные и советские традиции, а вино наших предприятий поступает в розничные сети Ставрополья и других регионов. Наши виноделы выращивают такие сорта как "Каберне-Совиньон", "Пино нуар", "Саперави" и многие другие, в этом году планируется собрать порядка 100 т с 32 га плодоносных посадок", - добавил Сергиенко.