Лавров и Абдоллахиян обсудили открытие коммуникаций на Южном Кавказе

31 авг. 15:59

В Москве 31 августа состоялась встреча министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна.

Главными темами переговоров стали восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, ситуация на Украине и Сирия.

Руководители внешнеполитических ведомства также поговорили о разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе.

В частности, было отмечено, что трехсторонняя группа с участием вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, которая занимается вопросами разблокирования торговых, экономических, транспортных связей на Южном Кавказе, существенно продвинулась в достижении договоренностей.

Лавров выразил надежду на то, что в самое ближайшее время они будут оформлены. По его словам, особенно важно, что эта работа проводится не в вакууме, а в тесной увязке с более широкими транспортными проектами, в том числе "Север-Юг".