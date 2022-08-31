Ставропольские вандалы получили реальные сроки за осквернение Вечного огня

31 авг. 16:03

Сегодня в ставропольском суде зачитали приговор двум местным жителям за осквернение Вечного огня на Ставрополье, - сообщает прокуратура региона.

"В суде установлено, что 26 марта текущего года двое молодых людей совместно с несовершеннолетним, в отношении которого ранее вынесен обвинительный приговор, находясь на "Алее славы" города Невинномысска… зажгли от "Вечного огня солдатской славы и бессмертия" сигареты, а также бросали в огонь цветы, возложенные рядом в память о павших воинах, при этом, пытаясь задуть его", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признав подсудимых виновными и назначив одному из них наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, второму - в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении, добавили в прокуратуре.

Действия обвиняемых квалифицированы по статье УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, группой лиц".