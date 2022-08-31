Власти Северной Осетии поддержат своих фермеров

31 авг. 15:43

Минсельхоз Северной Осетии подготовит программу поддержки личных подсобных хозяйств, - сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Для ее работки министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев встретился с фермерами региона, чтобы узнать из первых уст о помощи, которую они ждут от государства. "Все поступившие предложения обязательно будут нами рассмотрены и лягут в основу новой республиканской программы по поддержке личных подсобных хозяйств", - цитирует Кусраева "Интерфакс".

Фермеры рассказали министру о сложностях, с которыми сталкиваются в ходе своей деятельности, а также внесли предложения, которые помогут им достичь более значимых результатов. Так, фермеры, занимающиеся животноводством, особое внимание в программе просили уделить помощи хозяйствам в обеспечении кормами. Прозвучали предложения и о предоставлении хозяйствам ежегодной денежной помощи от государства.