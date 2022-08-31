Россиянам станет сложнее получить визу в ЕС

31 авг. 15:31

Европейский союз принял решение приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Об этом заявил по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов Евросоюза глава МИД Венгрии Петр Сийярто, передает Reuters.

Отмена упрощенного режима будет означать изменение процедуры подачи документы на визы.

Теперь россияне, подающие заявления на визу стран-членов ЕС, будут собирать больше документов. Кроме того, увеличится срок рассмотрения заявок, а стоимость подачи такого заявления вырастет более чем в два раза с - 35 евро до 80 евро.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства также отметил, что на сегодняшней встрече министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, поскольку многие выступили против.