На Эльбрусе заработала система поиска пострадавших

31 авг. 15:23

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР) после успешного тестирования заработала система оповещения и мониторинга за чрезвычайными происшествиями, сообщает пресс-служба АО "Кавказ.РФ".

"Испытания показали, что установленное оборудование и использование персональных маяков позволяет сократить время поиска и спасения пострадавших на горе за счет устойчивого покрытия сети на ее южном склоне и седловине, где проходит основной альпинистский маршрут восхождения на вершины", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Теперь альпинистам и фрирайдерам доступны портативные кнопки "SOS" - переносные устройства-маяки, позволяющие системе фиксировать трек восходителя или катающегося, доступный только спасателям, а программно-аппаратным комплексом поисковой системы Resero оснащены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и курорта "Эльбрус".

В случае ЧС выдергиванием чеки с маячка Resero.tech можно подать сигнал "SOS", который в режиме реального времени поступит на пульт оперативного дежурного МЧС, причем для работы системы не требуется сотовая сеть или активная связь со смартфоном, а сигнал при активации чеки сможет пройти даже из ледниковой трещины.