Миллер сказал, когда в России закончится газ

31 авг. 15:16

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о том, что РФ обеспечена запасами газа на 100 лет вперед, некоторые месторождения будут работать и давать газ и в 2120 году.

"Мы обеспечены запасами на 100 лет вперед. И мы знаем, что некоторые месторождения у нас по проектам разработки будут работать и давать газ стране за 2120 год", - сказал он на селекторном совещании к Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

По его словам, такие показатели стали возможны благодаря созданию и развитию нового центра российской газодобычи - на Ямале.