Найдет ли МАГАТЭ справедливость на Запорожской АЭС?

Наконец, свершилось – инспекция МАГАТЭ добралась в Энергодар, к Запорожской АЭС, чтобы оценить ущерб, нанесенный станции регулярными обстрелами, ее безопасность и возможные пути нормализации ситуации. И, наверное, самое главное – международным наблюдателям нужно установить, кто же стреляет по станции и кто ставит под угрозу ядерную безопасность всей Европы. Однако, еще толком не начавшись, этот визит уже вызвал массу вопросов и сомнений. Насколько он объективен, можно судить хотя бы потому, что инспекция направилась в район с Украины, через зону, подконтрольную ВСУ, и напутствовал ее лично президент страны Владимир Зеленский.

Надо отметить и то, что миссию МАГАТЭ, включающую примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности, сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности: все они прекрасно понимают, какую опасность представляет собой работа в зоне боевых действий, но смогли получить гарантии от противоборствующих сторон. Однако это не помешало ООН на голубом глазу заявить, что там не знают, кто наносит удары по атомной электростанции. Единственной подвижкой можно назвать лишь то, что представитель Пентагона все же не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но тут же назвал его ответным.

Казалось бы, задача миссии проста – проинспектировать АЭС, установить, какая из сторон провоцирует возможную ядерную катастрофу, жестко пресечь такие попытки и выработать превентивные меры против этого на уровне международных структур. Но не все так просто. Если более-менее известна численность представительства и его состав, то ее задачи и полномочия неизвестны вообще. Есть вполне оправданные опасения, что визит представителей "карманной" структуры, работающей в интересах своих учредителей, как обычно и бывает в таких ситуациях, закончится констатацией фактов, декларативными заявлениями и призывами в духе кота Леопольда, а не торжеством справедливости и правопорядка. К тому же на время работы миссии ВСУ могут просто "взять паузу" в своих ракетных обстрелах, чтобы в глазах инспекции показать себя "белыми и пушистыми" для противников поставок вооружений Украине и по традиции свалить всю вину на Россию, тем более что такой вариант наверняка обсуждался главой миссии в Киеве.

Возможно, выходом из ситуации могло бы стать создание постоянного мониторинга из группы МАГАТЭ для ежедневного контроля и наблюдения, о чем сегодня заявил глава агентства Рафаэль Гросси – это позволило бы по крайней мере предотвратить дальнейшие безнаказанные ее обстрелы со стороны ВСУ. На то, что визит на ЗАЭС миссии МАГАТЭ поможет прекратить провокации ядерной катастрофы со стороны Украины и ядерный шантаж, рассчитывают и российские власти, об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Еще более радикальный вариант предложили за океаном - в Пентагоне заявили, что наиболее безопасным вариантом сегодня является контролируемая остановка оставшихся в работе двух блоков Запорожской АЭС, выдающих 60% и 80% своей заявленной мощности. Препятствий для этого как будто нет, но есть нюансы: это может стать весьма чувствительным для Украины, которая намерена нарастить экспорт электроэнергии в страны ЕС.

Также в случае остановки Запорожской АЭС без света могут остаться контролируемые российскими военными территории на юге и юго-востоке Украины, и придется налаживать их энергоснабжение через Крым, что будет непросто.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, никаких оснований рассчитывать на объективность нет, слишком уж красноречиво готовился этот визит. "Мы хотели бы и будем стремиться к тому, чтобы это было объективная точка зрения. Но давайте просто проанализируем ситуацию. Острый момент – угроза миру. Посмотрите, в какой неспешной, вальяжной, прогулочной манере готовилась эта поездка. Это что такое? Они должны были немедленно, в течение нескольких часов прибыть туда при первых признаках возможной кризисной, острой ситуации. А как они едут? Это похоже на какую-то загородную прогулку, а не на поездку на объект, в котором может произойти ядерный взрыв или ядерная утечка", - подчеркнул дипломат.

Рассказал он и о предыстории деятельности МАГАТЭ. "С учетом того, что я этим занимался предметно, на иракском направлении есть предыдущий очень серьезный случай, где МАГАТЭ должно было проявить принципиальность. Однако никакой принципиальности МАГАТЭ в иракском досье не проявило. Было проведено 500 инспекций, работали примерно 300 человек, получали огромные заработные платы за счет налогоплательщиков, в том числе российских. И каков же результат? Они написали, что ничего не нашли. Они действительно ничего не нашли на территории Ирака, но все это было оформлено и задокументировано таким образом, что американцы все-таки получили лазейку для того, чтобы обойти мнение МАГАТЭ и начать действия под фальшивым предлогом наличия у Ирака ядерного оружия. К сожалению, мы проходим мимо того, как себя ведет ООН, представители отдельных стран, и не доводим дело до конца. Была спецкомиссия по тому же иракскому ядерному вооружению. Почему же мы не довели дело до конца и не потребовали ответа от тех людей, которые валяли дурака в течение нескольких лет, и все это привело к такой трагедии с гибелью тысяч иракцев?", - задался вопросом эксперт, отметив, что вопросы нужно ставить гораздо жестче.

Что касается нынешней поездки, то сама по себе она носит очень странный характер. "МАГАТЭ занимается техническими вопросами. Здесь вопрос в том, что технические проблемы возникли в результате военной агрессии. Здесь нужен совершенно иной профиль. Эта комиссия может быть полезной для изучения внутренней ситуации, но она не нужна для выявления главного – откуда исходит угроза миру. Для этого нужно было бы создавать комиссию с представителями военных специалистов для изучения на месте баллистики и так далее, а этого нет. Поэтому вся эта затея, хотя я бы очень хотел ошибаться, представляется мне крайне несолидной и крайне невразумительной, как и подготовка ней. То, как это происходит в настоящее время, совершенно не соответствует остроте момента", - пояснил Андрей Бакланов.

Что касается того, будут ли приняты в ходе работы инспекции какие-либо важные решения или хотя бы рекомендации, например, по остановке работающих энергоблоков, дипломат отметил, что для этого совсем не обязательно звать инспекцию МАГАТЭ. "Насколько я понимаю, у нас там есть люди, которые ведут текущую работу. Проблема возникла в результате обстрела. Зачем звать эту организацию, которая проявила себя неквалифицированно по многим другим направлениям? Зачем ее звать - чтобы принять решение, остановить АЭС или нет? Конечно, надо останавливать. Если бьют по ядерному объекту, какие могут быть еще варианты – останавливать или не останавливать? Для этого не нужно приглашать зарубежных экспертов. Мне представляется все, что связано в настоящее время с ЗАЭС, крайне опасным и крайне несолидным ведением дел", - подчеркнул эксперт.

Что касается возможного постоянного мониторинга из группы МАГАТЭ для ежедневного контроля и наблюдения за АЭС, дипломат назвал это пустыми ненужными разговорами. "Чем они будут заниматься? Мы поддаемся на эти разговоры, которые уводят в сторону. Мы занимаемся не тем: речь идет об акте ядерного терроризма, и это нужно прекратить. Да, мы занимаемся очень важными вопросами, но они вторичны. Если не будет ударов по станции, то не нужно будет и никакого мониторинга того, будет взрыв или нет, а если будет, то какой. Вся эта история с атомной станцией носит абсурдный характер и требует совершенно другого подхода", - резюмировал Андрей Бакланов.