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Турецкие спецслужбы уничтожили особо опасного террориста на севере Ирака

Турецкие спецслужбы уничтожили особо опасного террориста на севере Ирака

Национальная разведывательная организация (Турции) нейтрализовали на севере Ирака особо опасного террориста Умита Тархана, занимавшегося планированием диверсий в регионе. Об этом сообщил источник в структурах безопасности в Анкаре.

По его словам, боевик по позывным "Резан Амед" был уничтожен в районе Духок/Гара, передает агентство Anadolu.

С 2016 года Умит Тархан занимался организацией переправки взрывчатых веществ из Сирии в Турцию, часть из которых он готовил сам. Необходимое для террористов электронику и запчасти боевик доставлял из Европы. В последние годы он находился на севере Ирака, где обучал новые группы боевиков.

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