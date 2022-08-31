Турецкие спецслужбы уничтожили особо опасного террориста на севере Ирака

31 авг. 14:58

Национальная разведывательная организация (Турции) нейтрализовали на севере Ирака особо опасного террориста Умита Тархана, занимавшегося планированием диверсий в регионе. Об этом сообщил источник в структурах безопасности в Анкаре.

По его словам, боевик по позывным "Резан Амед" был уничтожен в районе Духок/Гара, передает агентство Anadolu.

С 2016 года Умит Тархан занимался организацией переправки взрывчатых веществ из Сирии в Турцию, часть из которых он готовил сам. Необходимое для террористов электронику и запчасти боевик доставлял из Европы. В последние годы он находился на севере Ирака, где обучал новые группы боевиков.