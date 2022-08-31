Эмир Катара приедет в Казахстан

31 авг. 14:20

Состоялась встреча президент Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики.

Кроме того, Токаев и Аль Тани поговорили о взаимодействии в рамках международных организаций и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, передает агентство Anadolu.

Аль Тани также передал Токаеву приветствие Эмира Катара и подтвердил его приезд в Казахстан в ближайшее время, передает агентство Anadolu.