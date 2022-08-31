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Махачкала возглавила рейтинг крупнейших городов России по росту цен на жилье

Махачкала возглавила рейтинг крупнейших городов России по росту цен на жилье

Махачкала заняла первое место в рейтинге крупных городов России по темпам роста цен на вторичном рынке жилья. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами "ЦИАН.Аналитики".

Средняя стоимость квадратного метра в Махачкале с января по август 2022 года выросла на 17,6% - до 77 тыс рублей за один квадратный метр.

В топ-5 также входят Саратов (рост на 12,8%, до 73,2 тыс рублей), Волгоград (рост на 12,4%, до 79,1 тыс рублей), Кемерово (рост на 11,9%, до 84,8 тыс рублей) и Киров (рост на 11,4%, до 73,2 тыс рублей).

Минимальный рост цены одного квадратного метра зафиксирован в Москве. По данным экспертов, это связано с эффектом высокой базы, именно по этой причине "квадрат" подорожал не так заметно, как в других локациях, передает РБК.

Кроме того, специалисты отмечают, что средняя цена за квадратный метр во всех крупных городах с начала 2022 года выросла на 6,8%, до 99,6 тыс рублей.

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