В Сочи продолжается операция по спасению туриста

31 авг. 13:23

Группа спасателей продолжает искать туриста, который заблудился в горах Сочи, информирует пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"С базы МЧС вылетел вертолет, но осмотр горно-лесной местности результатов не принес. Также к месту происшествия выехали спасатели, которые пешком добрались до предполагаемого местонахождения туриста и сейчас ведут поиск в том районе", - сообщает ведомство.

Уточняется, что осмотр с воздуха усложняется из-за густой растительности. Для дополнительной навигации организован ретранслятор связи на хребте Алек.