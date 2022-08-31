Порт Украины покинуло еще одно судно с сельхозпродукцией

31 авг. 13:16

Утром 31 августа из порта Украины вышло очередное судно с сельскохозяйственной продукцией. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве также рассказали, что в среду в Стамбуле будут досмотрены 9 судов, которые следуют на Украину.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле. Согласно последним данным, в августе по зерновому коридору из Украины было транспортировано более 1 млн тонн сельхозпродукции.