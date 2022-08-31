Более 80% граждан России потеряли свои накопления после февраля 2022 года

31 авг. 12:58

Более 80% россиян частично или полностью лишились своих сбережений после февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "АльфаСтрахованием", пишет Forbes.

Ничего не потеряли 19% опрошенных, еще 8% заявили, что остались без финансовой подушки безопасности. Лишились почти всех своих сбережений 21% респондентов, еще 52% признались, что потеряли лишь незначительную их часть.

Треть опрошенных (34%) также рассказали, что с февраля их расходы на повседневные нужды выросли на 20-30%. У 30% респондентов траты увеличились на 10%, а еще 15% - на 30-50%. Для 6% расходы сократились, 82% из них сообщили об уменьшении трат более чем на 50%.

Помимо этого, 58% опрошенных продолжают откладывать деньги, однако для 9% делать это с февраля стало намного сложнее. Около 20% респондентов отметили, что после февраля у них нет возможности копить деньги.