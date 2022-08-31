Кремль высказался о планах ограничения выдачи россиянам виз в ЕС

31 авг. 13:06

В том случае, если страны ЕС примут ограничения по выдаче виз россиянам, жители европейских стран тоже будут сталкиваться с неудобствами во время поездок в Россию. Об этом заявил во время общения с прессой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-то страны говорят об ограничении процесса выдачи виз. То есть их будет выдаваться меньше, будет более затяжной период и так далее… Их люди тоже будут сталкиваться с неудобствами, когда они будут приезжать сюда. Еще одна спираль этого безрассудного русофобского отношения к нашей стране", - подчеркнул представитель официальной Москвы.