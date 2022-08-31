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Siemens не участвует в текущей профилактике "Северного потока"

Siemens не участвует в текущей профилактике &quot;Северного потока&quot;

Энергетическая компания Siemens Energy не принимает участия в технических работах на газопроводе "Северный поток" в эти дни, следует из заявления компании, пишет Reuters.

Напомним, газопровод остановлен с 31 августа по 3 сентября для "планово-предупредительных работ на газоперекачивающем агрегате".

"Siemens Energy не участвует в технических работах, проводимых в настоящее время "Газпромом" на газопроводе "Северный поток". Однако наши эксперты готовы проконсультировать компанию в случае необходимости", - сообщили в компании.

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