Siemens не участвует в текущей профилактике "Северного потока"

31 авг. 13:01

Энергетическая компания Siemens Energy не принимает участия в технических работах на газопроводе "Северный поток" в эти дни, следует из заявления компании, пишет Reuters.

Напомним, газопровод остановлен с 31 августа по 3 сентября для "планово-предупредительных работ на газоперекачивающем агрегате".

"Siemens Energy не участвует в технических работах, проводимых в настоящее время "Газпромом" на газопроводе "Северный поток". Однако наши эксперты готовы проконсультировать компанию в случае необходимости", - сообщили в компании.