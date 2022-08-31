Позиция Турции по Крыму не мешает углублению взаимодействия Москвы и Анкары

31 авг. 12:48

Позиция Турции по Крыму не является проблемой для взаимодействия Москвы и Анкары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение о том, что Крым должен вернуться Украине.

"Анкара с самого начала говорила о своем несогласии с нами в этом. Но Крым - часть РФ, поэтому невозможно то, о чем говорит Эрдоган. Тем не менее это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой Республикой", - отметил Песков.

По словам представителя Кремля, Москва высоко ценит усилия Анкары "по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном". "Поэтому там, где надо, мы общались и будем общаться, и у нас очень хороший потенциал для углубления взаимодействия", - подчеркнул он.