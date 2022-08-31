МИД РФ: СМИ США придумали тему закупки Россией иранских беспилотников

31 авг. 12:24

Тема закупки Россией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у Ирана вбрасывалась в американские СМИ искусственно, - заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эта тема искусственно вбрасывалась в американские средства массовой информации. В том числе со стороны Washington Post искусственно раскручивалась", - сказала Захарова, передает РИА Новости.

Захарова добавила, что вопрос закупки беспилотников не стоит на повестке дня сегодняшних переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

О том, что это издание в последнее время публикует много вбросов, комментируя публикацию Washington Post, накануне заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ранее помощник президента России обозначил, что закупка беспилотников не обсуждалась в ходе встреч президента России с иранским руководством в Тегеране 19 июля. Указанная тема не стоит на повестке дня сегодняшних переговоров министров иностранных дел России и Ирана", - поведала Захарова.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила: США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию свои БПЛА.