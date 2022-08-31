Мосбиржа запускает торги узбекским сумом

31 авг. 12:22

Московская биржа с 12 сентября откроет торги валютной парой "узбекский сум - российский рубль".

Согласно пресс-релизу биржи, "новая валютная пара расширит торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов - физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности, а также станет дополнительным стимулом развития расчетов в национальных валютах для экономических субъектов обеих стран".

В пресс-релизе сообщается, что торги будут проходить на спот-рынке с расчетами "сегодня" и "завтра", также участникам торгов и их клиентам будет доступны сделки своп-овернайт.