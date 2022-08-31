Александр Артамонов: у США и Германии закончилось оружие для Украины 

США в настоящее время исчерпали запасы обычных вооружений, которые они могли бы поставить Украине для противостояния российской военной спецоперации, в то время как у Германии подошел тот лимит военной помощи Киеву, который она считает безопасным для себя и Европы в целом. Вашингтону буквально нечего поставлять, а Берлин не хочет рисковать. Так для "Вестника Кавказа" военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов проанализировал заявления Джозефа Байдена и Олафа Шольца о нежелании давать Киеву оружие для атаки на Россию.

"То, что канцлер Олаф Шольц поддержал решение президента Джо Байдена не давать Киеву тяжелое оружие для удара по России, совершенно неудивительно. Олаф Шольц с самого начала действовал по принципу "шаг вперед, два шага назад". Обратите внимание, что он не отправляет на Украину ни ракеты IRIS-T (оправдываясь, что оружие еще не доработано и только в прототипе), ни зенитки "Gepard" (оправдываясь, что эту систему надо из консервации поднимать, хотя она на смазке стоит и ее за один день можно привести в боеготовое состояние). Немецкие тяжелые гаубицы, сходные по классу с нашей "Мстой-С" и французской САУ CAESAR, присутствуют на Украине в считанных экземплярах, немцы их упорно не дают", - прежде всего сказал он.

"Немецкий танк Leopard 2A4, который хотели поставлять испанцы на Украину, не поставляется по решению Олафа Шольца. Шольц имеет историческую память, он не желает такой войны, которая в дальнейшем захлестнет Польшу, а может быть, и Германию. Поэтому то, что он поддержал решение, я не удивляюсь. Шольц понимает, что невозможно отделить оружие, которое может стрелять по России, от того, которое не может стрелять по России. Всем ясно, что в том же пенале контейнерного типа для HIMARS могут содержаться ракеты класса Precision Strike Missile PSM с дальностью до 499 км. Я говорил не раз, что если поставить такую установку под Харьковом, она будет достреливать почти что до Москвы (расстояние от Харькова до Москвы – 620 км). Невозможно, давая подобную систему вооружений, проконтролировать, как Киев будет ее использовать", - подчеркнул Александр Артамонов.

"Если говорить об американцах, то они, на мой взгляд, не могут уже ничего дать. Потому что все, что могли, они уже дали Киеву, остаются только ядерное оружие и химическое оружие, то есть вооружения запрещенных категорий. Естественно, европейцы не хотят, чтобы такие вооружения получал Киев. Почти наверняка на эту тему ведутся закрытые переговоры по линии внутри НАТО между Германией и США, Францией и США. Западные европейцы просто хотят жить. Поэтому естественно, когда США заявили, что не будут давать такие вооружения, Германия сразу поддержала. У Вашингтона это от бессилия, Берлина – от инстинкта самосохранения", - заключил эксперт.

Ранее военные чиновники США выражали обеспокоенность относительно сохранения уровня боеспособности страны на фоне поставок некоторых видов вооружений Украине. По их мнению, передача Киеву снарядов калибра 155 мм оставляет резервы страны-поставщика "на опасно низком уровне". Напомним, что Штаты за последние шесть месяцев поставили Украине 16 американских ракетных установок HIMARS, тысячи единиц оружия, БПЛА, ракет и другого оборудования. По данным источников Минобороны США, большая часть вооружений поступила непосредственно из запасов Вашингтона, предназначенных для непредвиденных угроз.



Канцлер Германии Олаф Шольц, обосновывая нежелание Берлина поставлять оружие Киеву, ссылался на позицию США. "Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники", - говорил он. Позицию канцлера поддержала и глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт, добавив, что не видит возможности отправлять оружие из запасов бундесвера на Украину. По ее словам, "как министр обороны вынуждена признать", что Германия приблизилась к "пределам того, что может отдать бундесвер". Далее министр подчеркнула, что бундесвер, в первую очередь, должен гарантировать защиту страны и Евросоюза.