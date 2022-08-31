Лавров: Россия и Иран будут противостоять диктату Запада

31 авг. 12:10

Россия и Иран концентрируются на создании надежных механизмов, которые позволят развивать сотрудничество независимо от диктата Запада, завил глава МИД России Сергей Лавров.

"Наши западные коллеги в стремлении установить свое полное доминирование в мире целенаправленно, последовательно разрушают всю структуру международных отношений", - сказал российский министр, открывая переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Далее Лавров отметил, что в этой связи Россия и Иран особое внимание уделят созданию конструктивных механизмов, которые позволят независимо от какого-либо диктата развивать взаимовыгодное сотрудничество.

В этой связи глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что руководство двух стран определило четкие направления приложения усилий. "Это все области экономических, гуманитарных и культурных связей", - указал Лавров.