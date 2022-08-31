Казахстан ищет газ в Кызылординской области

31 авг. 12:06

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев представил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отчет о социально-экономической ситуации и перспективах развития региона.

Согласно отчету, в этом году объем инвестиций в регион увеличился на 11,5%, обрабатывающая промышленность выросла на 5,5 %.

В Кызылординской области на фоне снижения объемов нефтедобычи ведутся работы по сейсморазведке и разработке газовых месторождений, поделился аким.

В 2025 году в регионе начнет работу новая ТЭЦ мощностью 240 мегаватт, стоимость проекта составляет 215 млрд тенге.

Токаев поручил Налибаеву обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие области.