В России испытают назальную форму вакцины от ковида

31 авг. 12:02

Минздрав России выдал разрешение Центру им. Гамалеи на проведение I-II фаз клинических исследований вакцины против ковида на основе вирусоподобных частиц (VLP) в назальной форме, говорится в опубликованном реестре министерства.

"Цель клинического исследования: оценка переносимости, безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики COVID-19 на основе VLP при интраназальном введении на добровольцах в возрасте 18-55 лет", - указано в докуменет.

Напомним, что в феврале этого года Минздрав уже выдавал разрешение на исследования этой вакцины в форме инъекции.