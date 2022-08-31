Мобильные телефоны в российских школах теперь под запретом

31 авг. 12:01

Министерство образования России с нового учебного года запретило пользоваться телефонами во время занятий в школе, - сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках... использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий", - рассказал Кравцов, передает РИА Новости.

Телефоном можно будет воспользоваться по прямому предназначению в случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, для этого ученику следует обратиться к учителю, - добавил министр.