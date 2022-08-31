Экономика Турции демонстрирует уверенный рост

31 авг. 11:43

Экономика Турции во втором квартале 2022 года выросла на 7,6%, - сообщил сегодня Институт статистики страны.

Так, объем ВВП Турции в апреле-июне текущего года увеличился на 7,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года. В текущих ценах во втором квартале он вырос на 114,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 3 трлн 418 млрд 967 млн лир, или $219 млрд 335 млн, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Ранее аналитики агентства прогнозировали рост экономики Турции в апреле-июне в среднем на уровне 7,3%.