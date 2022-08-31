Страны Балтии сообща положились на ветер

31 авг. 11:40

К 2030 году мощности ветроэнергетики в странах Балтии планируется увеличить в семь раз.

Декларация о развитии балтийской ветроэнергетики была подписана министрами энергетики Польши, Швеции, Германии, Финляндии, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря во вторник, уточнили в литовском Минэнерго.

К 2030 году энергия ветра должна давать этим странам не 2,8 тыс МВт как сейчас, а, как минимум, 19,6 тыс МВт.

"Нам необходимо создать тесно интегрированный, хорошо связанный региональный энергетический рынок, чтобы обеспечить бесперебойные поставки энергии, доступные цены для наших потребителей. Мы договорились двигаться в направлении большей интеграции рынка, потому что только так мы можем повысить нашу безопасность и конкурентоспособность", - заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.