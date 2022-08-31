Власти Ставрополья ввели режим повышенной готовности из-за жары

31 авг. 11:26

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров накануне подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за установившейся в регионе жары, - сообщается на портале правовой информации края.

Согласно распоряжению, сотрудники краевого МинЖКХ, а также главы городских и муниципальных округов должны информировать местных жителей об обстановке и чрезвычайных ситуациях, - передает "АиФ-Ставрополье".

Режим повышенной готовности будет действовать до принятия следующего особого распоряжения.

Напомним, сегодня на Ставрополье установилась сорокаградусная жара.