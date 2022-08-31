Еще 46,3 тыс россиян заразились коронавирусом

31 авг. 11:19

В России за минувшие сутки выявили 46 321 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 8 518, в Санкт-Петербурге - 3 247, в Подмосковье - 2 136. В Краснодарском крае - 2 189, в Ставропольском крае - 585, в Крыму - 501, в Дагестане - 219, в Кабардино-Балкарии - 146, в Адыгее - 73, в Карачаево-Черкесии - 89, в Чечне - 29, в Северной Осетии - 40, в Ингушетии - 30.

Общее число инфицированных в России достигло 19 528 969.

Госпитализированы за сутки 4 232 человека. Выздоровели 39 054 пациента, за все время - 18 596 634.

Умерли за сутки 92 человека, с начала пандемии - 384 346.