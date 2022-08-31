Телефонные мошенники объединили несколько схем для обмана россиян

31 авг. 11:07

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян, схема объединяет сразу несколько хитрых уловок, сообщила эксперт глава фонда "За права заемщиков", директор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева, пишет РИА Новости.

Звонок поступает якобы от виртуального помощника Сбербанка, он хочет уточнить, почему клиент просит зачислить кредитные средства на карту другого банка.

"Час назад от вашего имени через приложение Сбербанк Онлайн была подана заявка на получение потребительского кредита в нашем банке. Она была вам одобрена, но для зачисления денежных средств была указана карта Альфа-банка с окончанием 0220. Мы связались с вами уточнить, по какой причине вы указали данную карту?" - интересуется робот.

В Сбербанке подтвердили, что звонок совершили мошенники.

Эксперт разобрала легенду, в которой наблюдается наслоение сразу нескольких прежних схем.

"Вопрос "Почему в кредитной заявке указана карта другого банка" - это отсылка к положениям 115-ФЗ, в рамках которого банки обязаны проверять легитимность и добросовестность перечисления средств на счета третьих лиц, чтобы исключить финансирование преступлений и отмывание денег", - пояснила Лазарева.

Большинство россиян и не вспомнит, что в кредитных заявках вообще не указываются счета и карты для зачисления.

"Окончание" карты может подразумевать как окончание номера карты, последние четыре цифры, или дату, до которой работает карта.

"Схема со звонком из банка робота - виртуального помощника, какой бы легендой этот звонок ни сопровождался, рассчитана то, чтобы вызвать у жертвы панику. Если не прервать звонок, то жертву затем переключают на оператора для "решения проблемы", - предупредила Лазарева.