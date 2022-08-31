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Засуха снова лишила воды Агурские водопады

Скриншот https://t.me/npsochi_official

На туристическом объекте сочинского национального парка "Агурское ущелье" пересохли водопады, - сообщили в Национальном парке Сочи.

"При обходе туробъекта работниками Мацестинского участкового лесничества было зафиксировано, что река Агура исчезла в ущелье, обнажив глубокий каменный котлован», - рассказал лесничий Борис Шавонин, передает портал Юга.ру.

На месте первого 30-метрового водопада открылось дно озера, обнажив голые скалы. Водопады пересохли из-за засухи - дождей в регионе не было уже больше двух недель.

Агурские водопады уже пересыхали в 2020 году, причиной этого также стала засушливая погода.

ФОТО Скриншот https://t.me/npsochi_official
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