Засуха снова лишила воды Агурские водопады

31 авг. 10:55

На туристическом объекте сочинского национального парка "Агурское ущелье" пересохли водопады, - сообщили в Национальном парке Сочи.

"При обходе туробъекта работниками Мацестинского участкового лесничества было зафиксировано, что река Агура исчезла в ущелье, обнажив глубокий каменный котлован», - рассказал лесничий Борис Шавонин, передает портал Юга.ру.

На месте первого 30-метрового водопада открылось дно озера, обнажив голые скалы. Водопады пересохли из-за засухи - дождей в регионе не было уже больше двух недель.

Агурские водопады уже пересыхали в 2020 году, причиной этого также стала засушливая погода.