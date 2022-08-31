Ильхам Алиев и Никол Пашинян в четвертый раз встречаются в Брюсселе

31 авг. 10:15

Сегодня в Брюсселе состоится четвертый раунд переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на европейской площадке. Как и на предыдущих трех, в качестве посредника в ходе встречи будет выступать председатель Евросовета Шарль Мишель. Пашинян прибыл в Брюссель еще вчера.



Предваряя это событие, накануне в Москве во второй раз прошло заседание армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границы, в котором участвовали вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян. Московская встреча была закрытой, по ее итогам было опубликовано лишь сообщение о "предметном обмене мнениями по работе и регламенту деятельности комиссии" и о договоренности провести третью встречу.



Предыдущая брюссельская встреча лидеров Азербайджана и Армении проходила 22 мая, ее единственным практическим последствием стало первое формальное заседание той же комиссии по делимитации границы – Шахин Мустафаев и Мгер Григорян встретились через два дня, 24 мая, на границе Армении и Нахчыванской Автономной Республики АР.



После этого последовало некоторое затишье вплоть до августа, к началу которого Баку построил в Восточно-Зангезурском экономическом районе дорогу до армянской границы в объезд азербайджанского города Лачин и поставил вопрос о переезде на эту трассу российских миротворцев, а вместе с ними – Лачинского коридора, дабы Лачин и азербайджанские села Забух и Сус перешли под 100% контроль Азербайджанской Республики. Тогда Ереван попытался устроить военную провокацию внутри Лачинского коридора, и азербайджанские войска провели операцию "Возмездие" против армянских боевиков, все еще остающихся в зоне временного размещения РМК.



Провокация Еревана была де-факто тестом позиции Москвы по исполнению Трехстороннего заявления Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна от 9-10 ноября 2020 года. Дело в том, что изменение маршрута Лачинского коридора и переход Лачина под полный контроль Баку прописаны в 6 пункте этого документа. И МИД РФ, и Кремль по итогам операции "Возмездие" не стали занимать сторону Еревана, так что российский ответ был ясен: Заявление должно быть исполнено до конца. Поэтому далее армянские власти занимались только вывозом незаконных переселенцев из Лачина, Забуха и Суса и убеждением законного армянского населения уехать вместе с мигрантами, а военные провокации прекратились.



На фоне эти двух событий – начало реинтеграции Лачина в азербайджанскую государственную и социальную инфраструктуру и второй раунд закрытых переговоров по делимитации границы – и будут сегодня встречаться в Брюсселе Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Стоит напомнить, что Мишель звал лидеров двух стран на четвертую встречу еще в июне, но тогда Баку отказался от этого предложения, пояснив, что Ереван явно тормозит все послевоенные процессы и встречаться спустя месяц после майских переговоров без каких-либо перемен в армяно-азербайджанских отношениях смысла нет. Сейчас перемены определенно есть, поэтому встреча стала возможной.