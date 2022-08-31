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В Крыму начался крупный пожар 

В Крыму начался крупный пожар 

Пожар начался на одном из складов в поселке Красногвардейское в Крыму, огонь распространился на 800 "квадратов", сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. 
"Сегодня в 06:11 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении на территории складского помещения в поселке городского типа Красногвардейское на улице Дорожной", - сообщили в пресс-службе. 
К настоящему моменту возгорание локализовано, угрозы распространения огня нет. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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