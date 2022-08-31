Молодой гражданке Узбекистана грозит до 12 лет тюрьмы за попытку украсть ребенка в Москве

31 авг. 10:24

Полиция в Москве задержала гражданку Узбекистана, которая на глазах у матери пыталась украсть 5-летнюю девочку с детской площадки. Злоумышленницу задержали только после митинга неравнодушных горожан.

Попытка похищения произошла 19 августа, тогда 21-летняя Сожидахон Рузибоева пришла на детскую площадку в одном из московских дворов, взяла незнакомую девочку за руку и попыталась увести ребенка. Мать увидела происходящее, догнала похитительницу и силой отбила дочь. Неизвестные окружили россиянку, утверждая, что это их девочка. На место приехала полиция, конфликт разрешился, задержания не было.

После этого инцидента матери девочки стали поступать угрозы. Жители дома организовали митинг у отдела полиции, они требовали задержания похитительницы, беспокоясь, что в опасности и другие дети.

В результате столичные правоохранители задержала узбекистанку, против нее возбуждено уголовное дело. Девушке грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.