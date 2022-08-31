АТОР: россияне оценили внутренний туризм

31 авг. 10:12

Туристический поток по России по итогам летнего сезона 2022 года восстановился до уровня допандемийного 2019 года, а в некоторых регионах и превзошел его, - сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"В целом турпоток восстановился к 2019 году и даже перешел в рост во множестве регионов, кроме регионов с закрытыми аэропортами. Ожидаем в целом по стране 5-10% роста к 2019 году", - рассказал он, передает ТАСС.

Самыми популярными внутрироссийскими регионами среди клиентов компании летом стали Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым, Кавказские Минеральные Воды и Подмосковье.

По итогам лета Крым вернул второе место в рейтинге популярных внутрироссийских направлений, нарастив объемы бронирований в августе. При этом Анапа и Геленджик, несмотря на режим ограничения полетов в аэропорты, сохранили прошлогодние объемы турпотока. Также существенно вырос спрос на туры в Дагестан.

Что касается зарубежных поездок, то лидером у российских туристов стал Египет - на поездки в эту страну пришлось около 65% бронирований, также в топ-3 наиболее популярных зарубежных направлений вошла Турция - ее доля в общем объеме бронирований путевок за рубеж составила от 20% до 56% в зависимости от компании.

Также туристы часто отправлялись в ОАЭ, на Мальдивы и в Венесуэлу.

В целом за летний сезон зарубежный турпоток летом текущего года оказался "в разы меньше", чем в 2019 году, на количестве отправленных туристов сказался острый дефицит авиаперевозок.