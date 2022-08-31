Билеты в Сочи не станут дешевле, несмотря на более короткий авиамаршрут

31 авг. 10:06

С 30 августа российские авиакомпании могут направлять лайнеры, следующие из Москвы в Сочи и Турцию, по дополнительному воздушному коридору. Более короткий маршрут сокращает время в пути и экономит топливо, но россиянам не стоит ждать более доступных билетов.

По данным АТОР, короткий маршрут в неделю будет экономить перевозчикам топлива на сумму до 100 млн рублей.

Сокращение полетного времени на 30 минут в одну сторону приведет к экономии около 2 тонн авиакеросина за оборотный рейс, также перевозчики сократят расходы на оплату рабочего времени экипажа, добавили в аналитическом агентстве "АвиаПорт".

По сообщениям туроператоров, авиакомпании не спешат делать перерасчет стоимости билетов.

Вероятно, на ценах скорее скажется конец высокого туристического сезона и падение спроса. "Простыми словами: от того, какая погода будет осенью (и, соответственно, спрос), стоимость авиабилетов на Юг России в любом случае будет зависеть сильнее, чем от полетного времени", - рассказали в АТОР.

Заметного снижения цен не будет ни на билеты в Сочи, ни на курорты Турции, отмечается в сообщении.