Пожар в Рязанской области снова разросся

31 авг. 9:51

За сутки площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла на 60 га, остановить огонь не удается несколько недель.

"За минувшие сутки огнем пройдено еще 60 гектаров", - сообщает ГУ МЧС по региону.

Рост площади пожара незначителен по сравнению с предыдущими днями. Всего на утро среды огонь в Рязанской области прошел 22,18 тыс га.

"Пожар распространяется по лесной подстилке, пожароопасную обстановку усложняют погодные условия - сильные порывы ветра, жаркая погода и отсутствие осадков", - уточнили в ведомстве.