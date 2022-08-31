Исследование: День знаний обошелся россиянам дороже, чем ожидалось

31 авг. 9:45

Большинству россиян с детьми на подготовку к школе в этом году потребовалось от 10 до 15 тыс рублей, и чаще им приходилось тратить больше, чем планировалось изначально, - свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир".

"В 10 тыс рублей уложились 24% россиян. Для 33% родителей расходы составили свыше 15 тыс рублей", - говорится в материалах исследования, передает РИА Новости

А вот позволить себе потратить на подготовку к школе россияне могли меньше фактических затрат - большинство из них ориентировалось на сумму до 10 тыс рублей (47%), а свыше 15 тыс рублей планировали потратить лишь 18%.

Первой статьей расходов стали канцелярские товары, на них потратились 82% родителей. На втором месте - спортивная форма, ее купили 66%. Новый ранец купили или планируют купить ребенку 58%. Чуть больше половины потратили деньги на одежду для школы или школьную форму.