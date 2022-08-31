РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Трасса на Восток обойдется России на 800 млрд рублей дороже

Трасса на Восток обойдется России на 800 млрд рублей дороже

Цена дороги М-12 "Москва-Казань", которая войдет в транспортный маршрут "Европа - Западный Китай", выросла на 30% по сравнению со оценочной сметой 2017 года, сообщил в интервью "Ъ" председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

В настоящее время строительство четырехполосной скоростной трассы оценивается в чуть более 800 млрд рублей. Среди причин подорожания дороги Петушенко назвал новые данные, выявленные на этапе проектирования.

"Например, в Нижегородской области и Чувашии обнаружилось огромное количество карстовых явлений или, проще говоря, пустот в земле", - пояснил он. Кроме того, длина М-12 выросла почти на 16 км, так как было решено сделать обход особо охраняемой природной территории во Владимирской области - парка Мещера.

Также на стоимости сказалось "резкое подорожание строительных материалов", которое началось в 2021 году и продолжается по сей день.

В начале августа вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что строительство автотрассы М-12 может стать самым быстрым в истории России. Трассу планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, однако строительство идет с опережением.

845 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version