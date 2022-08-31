Трасса на Восток обойдется России на 800 млрд рублей дороже

31 авг. 9:37

Цена дороги М-12 "Москва-Казань", которая войдет в транспортный маршрут "Европа - Западный Китай", выросла на 30% по сравнению со оценочной сметой 2017 года, сообщил в интервью "Ъ" председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

В настоящее время строительство четырехполосной скоростной трассы оценивается в чуть более 800 млрд рублей. Среди причин подорожания дороги Петушенко назвал новые данные, выявленные на этапе проектирования.

"Например, в Нижегородской области и Чувашии обнаружилось огромное количество карстовых явлений или, проще говоря, пустот в земле", - пояснил он. Кроме того, длина М-12 выросла почти на 16 км, так как было решено сделать обход особо охраняемой природной территории во Владимирской области - парка Мещера.

Также на стоимости сказалось "резкое подорожание строительных материалов", которое началось в 2021 году и продолжается по сей день.

В начале августа вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что строительство автотрассы М-12 может стать самым быстрым в истории России. Трассу планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, однако строительство идет с опережением.