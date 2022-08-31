СМИ: азербайджанский бизнес налаживает контакты с Брянщиной

31 авг. 9:29

В Брянск прибыла делегация бизнесменов из Азербайджана.

"Представители четырех компаний дружественной страны приехали, чтобы найти нужные им товары и услуги, которые могут предложить предприятия Брянской области", - передает "Брянская губерния".

Визит азербайджанских бизнесменов проходит благодаря программе поддержки экспортеров по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". До конца 2022 года брянский Центр поддержки экспорта организует ещё две такие встречи — с предпринимателями Узбекистана и Абхазии.