Россияне пересядут на иранские автомобили?

31 авг. 9:15

Уже в скором времени на российском авторынке могут появиться в продаже легковые автомобили иранских марок Iran Khodro и Saipa, в частности, модели Tara и Shahin, - прогнозируют эксперты "Открытие Авто".

"Ближе всего к современной российской реальности - Iran Khodro, а также второй крупный местный автопроизводитель Saipa. На недавнюю автовыставку в Москве каждый из этих брендов привез свой вариант новинок седанов", - отмечают в российской компании, передает РИА Новости.

Новый седан Iran Khodro Tara построен на базе платформы Peugeot 301. Модель чуть больше Kia Rio и Hyundai Solaris, оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 113 лошадиных сил и 6-ступенчатым "автоматом", разгоняющим его до 190 км/ч. Saipa же презентовала четырехдверку Shahin, в основе которой старая платформа Toyota из 90-х. Двигатель у нее объемом 1,5 турболитра мощностью 110 лошадиных сил.

Перспективы у иранских марок в России очень хорошие - за пять лет они могут занять до 10% российского авторынка и стать крепкой альтернативой "народным" маркам в доступном сегменте, хотя возможно после организации местного производства и государственной поддержки, подчеркивают в "Открытие Авто".