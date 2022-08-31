Порывистый северный задержится в Москве до вечера 1 сентября

31 авг. 9:11

В Москве и Московской области из-за порывистого ветра объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

"Желтый - погода потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения - до 21:00 1 сентября", - предупреждает Гидрометцентр России.

В среду в столичном регионе порывы ветра могут достигать 15-17 м/с, большие порции полярного воздуха будут способствовать резкому похолоданию в Москве.

"Оранжевый" уровень опасности из-за возможных пожаров продолжает действовать в Подмосковье до 0:00 1 сентября.