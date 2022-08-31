Страшное ДТП в Павлодаре, водитель не выжил

31 авг. 8:49

В лобовом ДТП в Павлодаре скончался один водитель, второй госпитализирован, начато досудебное расследование.

"24-летний водитель автомашины Volkswagen Polo, не обеспечив безопасную скорость движения и не справившись с управлением, совершил лобовое столкновение с автомашиной Lada-21723. В результате ДТП водитель автомашины Volkswagen Polo от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Второй 24-летний водитель госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.

Правоохранители не исключают, что виновник аварии мог управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Назначен ряд экспертиз.